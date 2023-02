Senza le rimonte subite | la Lazio sarebbe l’anti-Napoli

Leggi su calcionews24

(Di martedì 7 febbraio 2023) Laavrebbe tutte le carte in regole per essere la vera anti-, ma la squadra di Sarri soffre in maniera cronica di “rimontite” Per l’ennesima volta laha buttato via un’opportunità di vittoria a Verona. Non ci riferiamo al complesso della partita, al volume di gioco, a quel possesso palla attestato al 64% per i biancocelesti: i padroni di casa hanno meritato la divisione della posta, hanno concluso molto in porta, colpendo anche un palo con Lazovic e trovando in Provedel l’uomo che ha impedito a Doig un gol che sembrava già fatto. Quel che deve costituire motivo di rimpianto sta tutto nell’analisi di Maurizio Sarri, piuttosto incredulo nel vedere come la squadra butti via con troppa regolarità situazioni favorevoli facendosi rimontare: «É una problematica che sta diventando pesante, dobbiamo fare un’attenta ...