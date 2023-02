Selvaggia Lucarelli su Chiara Ferragni | «Non sa cosa sia la Costituzione» VIDEO

Leggi su donnapop

(Di martedì 7 febbraio 2023)si è schierata controancora una volta, maè successo ora? Leggi anche:affondaa Sanremo: «L’esposizione sui social è il meglio per i figli o per il guadagno?» La giornalista ha seguito attentamente la conferenza stampa delle ultime ore in occasione del Festival di Sanremo...