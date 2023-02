Scuola | Malan Fdi | ' opposizioni fanno politica su notizie false o smentite'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 febbraio 2023) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Leormai hanno deciso di fareprendendo spunto da. Oggi è la volta del sottosegretario Fazzolari vittima di una notizia tanto infondata quanto spinta da La Stampa che ha deciso di dedicarle la prima pagina. E nonostante la smentita ufficiale, anche in diretta su Rai3, esponenti dellesono andati avanti in un crescendo di dichiarazioni basate sul nulla. Al sottosegretario Fazzolari la solidarietà per quanto accaduto, causato dalla ricerca spasmodica di qualunque cosa, non importa se vera o falsa, che possa infangare il grande lavoro svolto dal governo e il suo consenso tra gli Italiani". Lo dichiara il presidente del gruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio