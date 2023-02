Scintille Calenda-Conte | ‘Adolescente capriccioso’ ‘Guardati allo specchio’

(Di martedì 7 febbraio 2023) (Adnkronos) – Botta e risposta tra il leader di Azione Carloe il presidente del M5s Giuseppe. Un ‘confronto’ a distanza, nato da un appello lanciato daal candidato alla segreteria del Pd, Stefano Bonaccini, a lavorare insieme perché venga introdotto il salario minimo a 9 euro. Una proposta che ha fatto saltare sulla sedia il leader dei Cinquestelle: “Ma cos’è siamo su scherzi a parte?”, ha tuonato. “stamattina si è svegliato?’. Sentendosi chiamato in causa, il co-fondatore del Terzo Polo è ricorso ai social e su Twitter ha pubblicato un post nel quale non le manda a dire: “Caro Giuseppe -ha scritto- queste sono risposte da adolescente capriccioso. Io sostengo la necessità del salario minimo da anni, la differenza è che tu sei stato premier e non l’hai varato. Discutiamone anche con il ...

Lesono volate soprattutto tra Rocca e D'Amato che hanno innescato l'ennesimo derby ... Poi la stoccata sulla vicenda del possibile ingresso di Dino Giarrusso nel Pd: 'Probabilmentelo ...... soprattutto sulla Giustizia (ma non solo), a fare sponda con il Terzo Polo di Renzi e. In ... Ma in Commissione e in Aula non mancheranno le. Iscriviti alla newsletter

Scintille Calenda-Conte: 'Adolescente capriccioso'. 'Guardati allo ... TheSoundcheck

Calenda, Renzi e il futuro antipopulista dell’Italia e dell’Europa Linkiesta.it

Renzi attacca il Pd e cita Shakira: "Avevano me e Calenda, hanno preferito una Twingo a una Ferrari" Virgilio Notizie

Lazio 2023: ancora scintille tra i candidati e volano le provocazioni Agenzia Nova

Elezioni regionali in Lombardia, Moratti e Calenda alleati divisi all'ultimo miglio La Repubblica

(Adnkronos) – Botta e risposta tra il leader di Azione Carlo Calenda e il presidente del M5s Giuseppe Conte. Un ‘confronto’ a distanza, nato da un appello lanciato da Calenda al candidato alla segrete ...Il leader Iv Matteo Renzi, in un intervento elettorale, attacca il Pd e ricorda i tempi in cui i dem avevano in squadra lui e Calenda ...