Sci Alpino | tutte le medaglie vinte dall’Italia tra Olimpiadi e Mondiali

(Di martedì 7 febbraio 2023) La medaglia di ieri di Federica Brignone è stata la numero 27 vintanella storia deidi Scie nella classe femminile e nella combinata la Brignone si porta dietro il record di essere la prima azzurra ad avere messo al collo l’oro iridato in specialità. Sono dunque numerose leconquistate dalla Nazionale Italiana. La prima a salire sul podio fu Paula Wiesinger, che vince l’oro oro a Cortina in discesa libera nel 1932. Il primato di allori vinti appartiene invece a Gustav Thoeni che ha in bacheca 5 ori e 2 argenti. Zeno Colò è l’unico azzurro sino ad ora ad aver ottenuto dued’oro in discesa libera per gli uomini e per le donne a detenere il record di titoliin specialità è Debora Compagnoni. L’Azzurra ha in palmares due ori e ...