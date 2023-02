Sci alpino | Sofia Goggia svetta nella prima prova di discesa ai Mondiali! Elena Curtoni in scia

Leggi su oasport

(Di martedì 7 febbraio 2023)impressionadellafemminile valevole per i Campionati Mondiali di sci2023. Sulla pista denominata Roc de Fer di Meribel la tracciatura portava la firma di Alberto Senigalliesi, il meteo proponeva sole pieno, assenza di vento e temperatura glaciale di ben -10°. Condizioni ideali che le specialiste della velocità hanno sfruttato per testare il tracciato iridato. La nostra portacolori ha fatto subito capire a tutte le rivali che si è presentata sulle nevi francesi in ottima forma e il suo primo allenamento lo ha ampiamente confermato. Dopo un errore notevoleparte centrale che le ha fatto perdere tanta velocità, in concomitanza di un dosso, la bergamasca ha mantenuto un’andatura molto regolare, tanto ...