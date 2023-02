Sci alpino | Mondiali Courchevel Méribel 2023 | Pinturault medaglia d’oro in casa | settimo Kastlunger

(Di martedì 7 febbraio 2023) Alexisnella combinata maschile aididi sci. Dopo aver chiuso davanti a tutti il super-G, il padrone dirischia tanto nello slalom ma riesce ad avere la meglio nella grande battaglia con Marco Schwarz chiudendo con il tempo complessivo di 1:53.31. Secondo posto per l’austriaco, che con un errore sul finale saluta l’oro e chiude con un ritardo di un decimo, mentre Raphael Haaser conquista uno splendido bronzo, stesso risultato della sorella nella combinata femminile di ieri, con un ritardo di 44 centesimi. Giù dal podio lo statunitense River Radamus, il norvegese Atle Lie McGrath e il favorito alla vigilia Loic Meillard, che nonostante la bella manche in slalom ...

Grazie all'oro di Federica Brignone nella combinata, l'Italia ha conquistato la sua 74medaglia nella storia dei Mondiali di. Una lunga lista che parte da Paula ...La start list della manche di slalom della combinata maschile ai Mondiali di Courchevel Meribel 2023 di: ecco gli italiani in gara e i pettorali di partenza. Il padrone di casa Alexis Pinturault ha chiuso al comando il super - G e partirà per primo nello slalom seguito da due austriaci, Marco ...

Buone notizie per i colori azzurri dal secondo gigante di Folgaria, valevole per la Coppa Europa di sci alpino maschile 2023. Tre dei nostri portacolori, infatti, chiudono nelle prime sei posizioni, a ...Un settimo posto iridato a soli 23 anni non è certo un risultato da buttare, anzi. Tobias Kastlunger, infatti, festeggia l'importante risultato ottenuto nella combinata maschile dei Campionati Mondial ...