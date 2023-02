Sci alpino | Mondiali 2023 | le pagelle di oggi Pinturault immenso | Schwarz si mangia le mani | bene Kastlunger

Leggi su oasport

(Di martedì 7 febbraio 2023) Alexisregala una pagina importante per quanto riguarda i Campionatidi sciin corso di svolgimento a Courchevel/Meribel. Sulla pista denominata “L’Eclipse” è andata in scena la combinata e il padrone di casa ha vinto la medaglia d’oro mettendo in scena una prova di livello assoluto. Assieme a lui sul podio Marcoe Raphael Haaser, mentre deludono Atle Lie McGrath, Loic Meillard e Johannes Strolz. Buona gara anche per il nostro Tobias. Andiamo, quindi, a consegnare ledella gara odierna. LEDELLA COMBINATA Alexis10: che campione! Dopo mesi non semplici sapeva di giocarsi tantissimo. La gara che attendeva da tempo. La combinata, davanti ...