Sci alpino | Federica Brignone | “L’oro non mi cambia la vita Vado avanti perché ho altri sogni da realizzare”

(Di martedì 7 febbraio 2023)ha aperto in modo straordinario il Mondiale di scidell’Italia a Meribel/Courchevel. Con una gran prova quest’oggi, l’azzurra ha conquistato il successo nella prima gara della competizione iridata, la combinata femminile, conquistando l’unico alloro che mancava nella sua collezione. Intervistata da Eurosport al microfono di Francesca Marsaglia, l’azzurra è stata incalzata proprio sul fatto che questo sia il suo primo oro a un Mondiale. Ma parlandone, non vuole buttare via tutte legrandi prestazioni della sua carriera: “Sono una che ha sempre pensato che raggiungere una medaglia sia qualcosa di speciale, per me sono tutte belle“. Un successo che rappresenta un po’ un cerchio che si chiude, maha ancora voglia di stupire e di prendersi...