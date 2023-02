Sci alpino | dominio austriaco nel superG di Sarntal di Coppa Europa | 7a Edifizi | 9a Zanoner

Leggi su oasport

(Di martedì 7 febbraio 2023) Si trasforma in un festivalil secondodivalevole per ladi scifemminile 2023. Podio monopolizzato dalle atlete del Wunderteam con il successo che è andato a Christian Ager con il tempo di 1:13.35. Alle sue spalle la connazionale Elisabeth Reisinger con un distacco di appena 6 centesimi, mentre completa il podio Nadine Fest a 7. Equilibrio assoluto che viene meno quando si scende nella classificata generale. In quarta posizione, infatti, troviamo la tedesca Katrin Hirtl-Stanggassinger a 27 centesimi, quindi a mezzo secondo esatto si è piazzata la svizzera Stephanie Jenal, davanti alla connazionale Delia Durrer (sesta a 54 centesimi) e alla nostra Heloise, settima a 60 centesimi. Ottava l’elvetica Nathalie Groebli a ...