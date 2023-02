“Schifani hai tradito come Bruto | io sono Cesare” | l’affondo di Miccichè in aula L’ex vicerè di Berlusconi in Sicilia è rimasto solo

(Di martedì 7 febbraio 2023) “, sei unre. Hai fatto. Ma le piazze le dedicano a Giulio, non a”. L’ultimo stappo, quello definitivo, viene registrato a Sala d’Ercole, sede dell’Assemblea regionalena, durante l’esame della legge di stabilità. Il commissariono di Forza Italia, Gianfranco Micciché, attacca senza mezzi termini il presidente della Regione di Forza Italia, Renato. Il governatore non risponde, ma il gruppoano in Assemblea sì: “Micciché? Volgare e ridicolo”. Azzurri contro – Micciché, in Assemblea regionale, è. E non è un modo di dire. È, infatti, l’unico componente del gruppo misto. Un paradosso tutto siculo: il ...

Tra gli altri rappresentanti istituzionali c'è anche il governatore Renato. I gonfaloni di ... Don Corrado ringrazia il Signore per 'il dono chefatto alla città di Palermo, alla Chiesa e ...In occasione di una prima assoluzione Renato, oggi presidente della Regione Sicilia, ... sempre in occasione di una prima assoluzione, in cui il leader di Forza Italia gli diceva: 'visto ...

“Schifani hai tradito come Bruto, io sono Cesare”: lo sfogo di Miccichè in aula Il Fatto Quotidiano

Festa Sant'Agata, Schifani al solenne pontificale in cattedrale a ... Regione Sicilia

Infiltrazioni mafiose e fondi europei, Schifani: “Criminalità non è solo in Sicilia” Quotidiano di Sicilia

Miccichè a Schifani "La detesto", Fi Ars "Non sa come cercare ribalta ... Italpress

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha assistito ... Virgilio

Nessuna pietà, nessun ravvedimento, nemmeno dopo 30 anni. Anzi, Matteo Messina Denaro ha continuato a sbeffeggiare lo Stato e le vittime degli attentati che lui stesso è accusato ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...