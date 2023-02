Schiaparelli | il brand che veste Chiara Ferragni al Festival di Sanremo | dalle polemiche per le belve alle origini nell’arte

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 febbraio 2023) Eccentrica, visionaria, appassionata, indipendente, ribelle. Musa di Salvador Dalì, fotografata da Man Ray e dipinta da Picasso, amica di Marcel Duchamp e Paul Poiret; è stata l’acerrima nemica di Coco Chanel, che arrivò a dar fuoco al suo abito durante un ballo in costume nel 1939. Di chi stiamo parlando? Di Elsa, la stilista italiana naturalizzata in Francia che ha fatto della moda una forma d’arte, opponendo al rigore asciutto dei tailleur neri di Madamoiselle Coco, il suo rosa “Shocking” e provocazioni come il celeberrimo “Abito aragosta”. La casa di moda che porta il suo cognome, da lei fondata nel 1927, è uno dei due(l’altro è Dior) scelti daper i suoi look aldi. L’imprenditrice digitale ha infatti già sfoggiato una creazione ...