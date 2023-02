Scarpinato la spara grossa | «Messina Denaro protetto dallo Stato per 30 anni» Insorge FdI

(Di martedì 7 febbraio 2023) La tesi non è nuova: Robertol’aveva già esposta nell’aula di Palazzo Madama nell’intervento con cui negava la sua fiducia e quella dei 5Stelle al nascente governo Meloni. In quell’occasione parlò di intrecci tra mafia, eversione nera, servizi deviati, massoneria, apparati occulti e chi più ne ha più ne metta. E tutto questo per dire che Fratelli d’Italia doveva non solo recidere i suoi legami (?) con il fascismo, ma anche (??) con il «neofascismo stragista». Un delirio che sulle labbra di un semplice parlamentare non avrebbe desoverchia impressione, ma che su quelle di un ex-magistrato generano addirittura terrore al solo pensiero di quali incredibili teoremi politico-criminali possano averne guidato le iniziative giudiziarie. Foti si rivolge a Conte: «Condividi?» Ma tant’è: di quella tesi il senatoreè ...

... ma Pignatone ebloccarono tutto', la rivelazione dell'ex agente del Sisde 'I ... la mafia ' è sempre forte, è più forte di prima, ormai non, lo fa solo in momenti eclatanti ma se deve ...... " dove un ex magistrato come il dottore Roberto, continua a denunciare anche dall'... La mafia non, ergo, la mafia non esiste, secondo qualcuno". Alessandro Di Battista e Stefania ...

