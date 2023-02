Scaletta prima serata Sanremo 2023 | Anna Oxa apre | Mengoni quarto Ospiti Mahmood e Blanco | attesa per Chiara Ferragni

(Di martedì 7 febbraio 2023)coOxa che sarà lacantante a esibirsi sul palco e Mara Sattei che chiuderà. Il Festival diinizia con unaricca. Per la...

LEGGI L'ARTICOLO - Sanremo 2023, lae gli ospiti dellaserata. Chiara Ferragni leggerà una lettera a sé stessaPocoverrà svelata laclassifica provvisoria. SANREMO 2023, LAPUNTO PER PUNTO Ore 20.40 Ingresso dalle scale di Amadeus e Gianni Morandi Saluto al presidente Sergio Mattarella ...

Sanremo 2023, la vera scaletta della prima serata minuto per minuto: tutti i cantanti in ordine e gli ospiti Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, ecco la scaletta dei cantanti in gara nella prima e seconda serata la Repubblica

Sanremo 2023, la scaletta della prima serata di oggi, martedì 7 febbraio La Gazzetta dello Sport

La scaletta e le canzoni della seconda serata di Sanremo 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

Scaletta prima serata Sanremo 2023: Anna Oxa apre, Mengoni quarto. Ospiti Mahmood e Blanco, attesa per Chiara ilmessaggero.it

Martedì 7 febbraio a partire dalle 20:35, circa, in diretta su Rai1 avrà ufficialmente inizio la prima serata del Festival di Sanremo 2023 ...Per la prima volta nella storia, un presidente della Repubblica ... Mr. Rain, al debutto al Festival, è terzo in scaletta con la sua «Supereroi». I Coma_Cose del salodiano Fausto «Lama» Zanardelli ...