Scafati | trovato senza vita in casa | l’uomo era morto da più di un mese

(Di martedì 7 febbraio 2023) Dramma adove un uomo di 70 anni è stato rinella sua abitazione in via Mortellari. In passato, si legge su SalernoToday, aveva avuto problemi giudiziari. Era da qualche tempo chenon si faceva più vedere in giro e insospettiti, i vicini hanno allertato le Forze dell’Ordine. All’interno dell’abitazione, i Vigili del Fuoco e gli operatori del 118 hannoil corpodelda circa 40 giorni. Sul posto sono giunti i carabinieri ed il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore. Disposta l’autopsia per risalire alle cause del decesso del 70enne. Segui ZON.IT su Google News.

Un 70enne è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione sita in via Mortellari a. L'uomo, che in passato aveva avuto anche dei problemi giudiziari, da tempo non si faceva ...

