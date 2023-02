di contratto, prestiti in dirittura d'arrivo e possibili cessioni tra coloro che non hanno vissuto una stagione all'altezza delle aspettative. Quella del Milan sarà un'estate calda nei pressi ...Commenta per primo Il ds della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato in conferenza stampa della situazionein casa viola: 'Vogliamo rinnovare tutti. Ora con calma ci siederemo con tutti. Biraghi ha un'opzione sul contratto, se raggiunge determinate presenze prolunga per un altro anno, sennò rimarrà ...

Scadenze, rinnovi, prestiti e obiettivi: Milan, da Zaniolo a Okafor sarà una calda estate La Gazzetta dello Sport

Rinnovo della patente 2023: costi, documenti e scadenze missionline

Assegno unico 2023: il calendario con date e scadenze per aumenti ... Money.it

Emissioni in atmosfera: promemoria scadenze autorizzazioni ... Padova News

Rinnovo contrassegno disabili: i vantaggi sono strepitosi, ma attenzione alle scadenze InformazioneOggi.it

Da Diaz a Vranckx, passando per Adli, Rebic e anche Leao: sono tanti i giocatori in ballo con una situazione ancora da definire. E rinforzare la rosa sarà d’obbligo: ecco tutti i nomi coinvolti ...L’Inter è tornata a brillare in maniera decisa anche nel derby vinto contro il Milan. In Spagna c’è invece il Real Madrid che stecca e potrebbe guardare in casa nerazzurra per il futuro L’Inter ha po ...