Sasso Lega | “Ancora truffe con il bonus 18 APP Grazie al nostro intervento adesso andrà ai più bisognosi e più meritevoli”

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 7 febbraio 2023) "Nove persone indagate a Ercolano, tre in carcere, due ai domiciliari e quattro obblighi di dimora, perché avrebbero tentato di ottenere il18 app senza averne diritto. Questo è l'ultimo caso di cronaca noto: su questoabbiamo registrato troppe, troppi imbrogli e troppi soldi sprecati. Questo è uno dei motivi per cui nell'ultima manovra di bilancio abbiamo presentato un emendamento che ha rimodulato questa misura, non senza attacchi e critiche da parte di sinistra e M5S". L'articolo .