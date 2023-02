Sarri insiste | «Alla Lazio sarebbe difficile anche per uno psicologo affermato»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 7 febbraio 2023) Lasciupa la possibilità di raggiungere il terzo posto in classifica, a Verona viene fermata sull’1-1 dal primo gol belga nella storia dell’Hellas, quello di Ngonge. Pedro aveva illuso i laziali einvece lamenta la strana tendenza della sua squadra a buttare via partite che virtualmente ha già in tasca. Quella contro l’Empoli è solo la cartolina più nitida di questa strana inclinazione. Contro l’Hellas è successo di nuovo, l’ennesima rimonta rischia di compromettere il posto in Champions. Lo sottolinea il Corriere dello Sport che richiamale parole del tecnico a fine partita: «Purtroppo non è la prima volta che i primi minuti del secondo tempo non giochiamo a livello, ma dopo cinque minuti di follia abbiamo ritrovato il nostro modo di giocare. Dispiace per l’approccio della ripresa e per lo sbandamento dopo il pari. ...