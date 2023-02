Saronno e Rovello Porro insieme per la sicurezza dei ciclisti (nel nome di Greselin)

Nella chiesa Regina Pacis disarà celebrato il funerale della 62enne dipendente del comune diPorro travolta e uccisa da un'auto ieri mattina mentre andava al lavoro. Il funerale sarà ...Incidente aPorro in provincia di Como. In via Galilei, la strada che collega la cittadina a, un'auto ha travolto una donna che percorreva la via in sella alla sua bicicletta . Lo scontro è ...

Saronno e Rovello insieme per più sicurezza alle bici sulle strade Il Notiziario

Saronno e Rovello pronte a fare squadra per la sicurezza dei ciclisti ilSaronno

Inseguimento da Saronno a Rovello, incidente e fuga a piedi: 3 nei ... Il Notiziario

Donazione di Ave Rovello al Villaggio Sos di Saronno ilSaronno

Incidente a Rovello Porro: morta una donna Prima Saronno

Saronno e Rovello insieme per più sicurezza alle bici sulle strade: tavolo di lavoro nel nome di Paola Greselin ...SARONNO / ROVELLO PORRO – L’Associazione verde età-Ave di Rovello Porro ancora in prima linea sul fronte del sociale: i volontari ieri si sono recati nella vicina Saronno per ...