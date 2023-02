Santoriello | “Tifo Napoli e odio la Juve” Il pm archiviò l’indagine sui bianconeri

"Rimaniamo distanti sul fatto che lei sia pm e io avvocato - fa noatre uno dei relatori del convegno - lei tifa Napoli e ioInter" . Ereplica: "Vabbé, dai: basta no Juventus". ...Il club: 'Palese ingiustizia, faremo ricorso' Chi èaveva già indagato sulla Juventus, per il caso di presunta irregolarità nei bilanci per gli anni 2015 e 2016 e, in ...

Il video del pm Santoriello dell'inchiesta Prisma: Lo ammetto, tifo Napoli e odio la Juventus Fanpage.it

Inchiesta Prisma, battute choc del PM Santoriello: 'Tifo Napoli e odio la Juve', 'Contro i ladrocini' VIDEO ilBianconero

Santoriello, il pm che indaga la Juventus: «Odio la Juve e tifo Napoli» Panorama

Inchiesta Prisma, il PM: "Tifo Napoli e odio la Juventus" | VIDEO CalcioNapoli24

Inchiesta plusvalenze, il pm Santoriello: Tifo Napoli e odio la Juventus Affaritaliani.it

"Lo ammetto - dice Santoriello nel video, interpellato da un avvocato accanto a lui al tavolo dei relatori - sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus.Sono riemerse a qualche anno di distanza le parole pronunciate dal pm dell’inchiesta Prisma Ciro Santoriello contro la Juventus. “Io, lo ammetto, seguo e sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus ...