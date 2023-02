Santoriello | ' Odio la Juve' Il popolo bianconero in rivolta | ' Ma questo fa il pm? Che schifo'

(Di martedì 7 febbraio 2023) Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport.ntus: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie Gasport ...

... quella che è già partita sui social da parte dei tifosi della Vecchia Signora che si sentono vittima di un complotto orchestrato solo pernei confronti della propria squadra.: i due ...Il video del pmin cui pronuncia la frase: "Tifo Napoli,la Juve", rimbalzato sui social in queste ore, sta provocando la rivolta del popolo juventino. L'esternazione è di 4 anni fa, maè ...

Santoriello, il pm dell'inchiesta Prisma: 'Odio la Juve e da pubblico ministero sono antijuventino' Repubblica TV

Il video con le frasi shock del pm Santoriello: "Tifosissimo del Napoli, odio la Juventus" Today.it

Il pm dell'inchiesta Prisma: "Sono tifosissimo del Napoli, odio la Juve" La Gazzetta dello Sport

Inchiesta Prisma, le frasi shock del pm: "Tifosissimo del Napoli, odio la Juventus" - Sportmediaset Sport Mediaset

Santoriello e l’odio Juve, interviene Abodi: le parole del Ministro dello Sport Tuttosport

del pubblico ministero Santoriello che si sta occupando dell'inchiesta sulle plusvalenze già costata alla Juventus 15 punti di penalità: in occasione di un convegno, il pm ammise di essere un ..."Lo ammetto - dice Santoriello nel video, interpellato da un avvocato accanto a lui al tavolo dei relatori - sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Come tifoso è importante il Napoli, come ...