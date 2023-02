Santoriello | il pm che odia la Juve | la archiviò in un'altra inchiesta | 'Quella volta mi è toccato'

(Di martedì 7 febbraio 2023) E' ormai sugli smartphone dei tifosi di tutta Italia il video in cui Ciro, uno dei tre pm della procura di Torino protagonisti...

Eppure #è in cima ai trend topic del social con oltre 11.000 tweetrinfocolano la vicenda. Abodi, ieri sera, aveva comunque twittato: 'Ho visto, ascoltato e segnalato, nel rispetto ...Il punto centrale è un altro e tiene dentro tutto, partendo dalle anticipazioni del professor Sandulli e arrivando alle confessioni di: il punto èin una materia delicata come la ...

Il video del pm Santoriello dell'inchiesta Prisma: Lo ammetto, tifo Napoli e odio la Juventus Sport Fanpage

Santoriello, il pm che indaga sul club: "Io tifo Napoli e odio la Juve!" Tuttosport

Le parole di Santoriello che in pratica scagionano la Juve, eccole, vota il sondaggio Tutto Juve

Santoriello, il pm che indaga la Juventus: «Odio la Juve e tifo Napoli» Panorama

Santoriello, il pm dell'inchiesta Prisma: "Tifo Napoli, odio la Juve". Il VIDEO Sky Sport

Ciro Santoriello, pubblico ministero dell'inchiesta Prisma sulle plusvalenze, nel 2019 diceva: "Sono tifosissimo del Napoli, odio la Juventus" ...La tavola rotonda sulla giustizia sportiva del 2019 in cui il pm dell’inchiesta Prisma dichiarò il suo amore per il Napoli e il suo odio per il club bianconero. C’erano anche l’attuale avvocato del cl ...