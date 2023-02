Santoriello ha fatto un torto a chi desidera un calcio migliore

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 7 febbraio 2023) L’ottusa altalena di faziosità – qualcosa di molto prossimo alle scale di Escher – imporrebbe a una testata che porta il nome “il Napolista” di escogitare qualcosa in difesa del pm Cirotitolare dell’inchiesta penale sulla Juventus che candidamente qualche anno fa in un convegno ha semplicemente detto che «odia la Juventus», che la odia da pm (ha anche detto che tifa Napoli, ma questo per una volta ci pare secondario). Quisquilie. Come se in un processo di razzismo un pm dicesse che odia i neri. I suoi colleghi di lavoro certo non avrannosalti di gioia. Poi, i fatti restano i fatti. E le intercettazioni restano le intercettazioni. Ma siamo immersi nella corrida. Ben più di prima. In un clima che a nostro avviso è quasi eversivo, con un gruppo di tifosi realmente convinto che ogni inchiesta sulla propria squadra sia fondata sul ...