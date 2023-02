Santa Marinella | paura nella notte | maxi incendio devasta negozio

(Di martedì 7 febbraio 2023)– Serata disul litorale romano, dove, intorno alle ore 21, i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti adove era divampato un. A bruciare l’interno di un’attività commerciale sita in piazza Civitavecchia. All’arrivo dei pompieri, per cause in corso di accertamento, la struttura era completamente invasa dal fumo e fiamme. Gli uomini della Bonifazi hanno subito iniziato l’opera di spegnimento che si è protratta fino alle prime ore del giorno successivo. Per precauzione sono state evacuate le persone residenti ai piani superiori dello stabile. A causa della mole dell’sono intervenute molte squadre di Vigili del Fuoco da Roma, due autobotti, il carro per il liquido ...

