Sanremo2023 | cosa c' è da sapere sui testi in gara nella prima serata

di Azzurra Arlotto Tra i quattordici cantanti ad esibirsi in gara durante la prima serata di Sanremo , che andrà in diretta questa sera dall'Ariston, ci saranno Marco Mengoni, Ariete e Coma_Cose. Il ...Per me lapiù importante è far capire quanto Sanremo mi ha dato. E io la sto vivendo con una grande leggerezza rispetto al passato'. Sono queste le prime parole di Ultimo che ha raccontato ai ...

Sanremo 2023: cosa sappiamo del messaggio di Zelensky WIRED Italia

Sanremo 2023, Fiorello "svela" in anteprima la lettera di Zelensky: ecco cosa c'è scritto QUOTIDIANO NAZIONALE

Pier Silvio Berlusconi contro Zelensky a Sanremo 2023: cosa pensa del presidente dell'Ucraina al Festival Virgilio Notizie

Sanremo 2023: cosa dicono le quote vincitore dei bookmakers MTV.IT

Sanremo 2023, cosa guardare in tv oltre al Festival Tv Sorrisi e Canzoni

Mr. Rain, alias Mattia Balardi, è tra i Big in gara del Festival di Sanremo 2023, al quale partecipa col brano Supereroi ...Amadeus spegne le polemiche sul gender contro Rosa Chemical a Sanremo e risponde alla deputata Morgante di Fratelli d'Italia ...