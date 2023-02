Sanremo | tutti sul Green carpet ma spicca una assenza | di chi si tratta?

Leggi su 361magazine

(Di martedì 7 febbraio 2023) Ventisette artisti su ventotto Ci siamo è il momento die così nella serata di ieri, 7 febbraio, c’è stato spazio per il consueto. Gli artisti in gara, 27 su 28, hanno sfilato fuori dall’Ariston pronti a entrare, da oggi, nel teatro per esibirsi. Bagno di folla per i cantanti che intorno alle 20.45 sono arrivati. Impossibile, look a parte, non notare dall’di Anna Oxa. Già da diverse settimane si vociferava come la discussa cantante potesse scegliere di disertare l’evento. Leggi anche:2023, una “Straniera nel mondo”: Anna Oxa, Anna Oxa rischia qualcosa? Così è stato: nienteper la Oxa che si concede il meno possibile. ...