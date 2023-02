Sanremo sì | ma anche no

(Di martedì 7 febbraio 2023) Un po’ per la curiosità, un po’ per criticare gli outfits, un po’ per aspettare le gaffes o gli strafalcioni e discuterne successivamente, un po’ perché fa tendenza, alla fine tutti si ritrovano ogni anno a guardaresolo una mezzoretta di passaggio. Il pollice è quasi forzato dal raggiungere il tasto 1 del L'articolo

E quando fa il pezzo drill piaceai balordi. Io vado acon un brano che non mi snatura. La mia penna è quella, è riconoscibile. Drake è un rapper, ma ètanto altro. Si muove fra i ...... lei è una strega,se in passato le persone l hanno conosciuta come un mago. Le ragioni, ... Iscriviti subito È quella settimana dell anno: c è. E che lo vogliate o no, ecco cosa dovete ...

Sanremo, anche gli NFT sbarcano al Festival Wall Street Italia

Tutti cantano a Sanremo, anche l'AI: Indigo.ai lancia il chatbot per ... Media Key

Gli smoking di Amadeus al Festival di Sanremo. Anche quest'anno ... La Provincia di Como

Sanremo, anche Bari e Lolita sul palco. Luisa Ranieri super ospite nella serata finale Corriere del Mezzogiorno

Sanremo : 10 canzoni che non hanno vinto il Festival ma sono entrate nella storia WIRED Italia

Chissà come la cantante e anche attrice (puoi vedere il suo primo film Ti mangio ... Ecco i look di tutti gli artisti in gara, tranne una, sul Green Carpet di Sanremo.Dai 24 artisti, ai super ospiti all’orchestra, passando per il conduttore. Ecco dove alloggiano durante le cinque serate del Festival di Sanremo 2023.