(Di martedì 7 febbraio 2023) (Adnkronos) – 7 febbraio 2023. «è libero di insegnare ciò che vuole ai propri figli, ma non si permetta di usare il servizio pubblico, pagato col canone obbligatorio di tutti, per “spiegare” ai figli degli italiani l’ideologia gender o l’omosessualità. Solo i regimi totalitari usano i media di Stato per educare icontro il volere delle loro famiglie. È gravissimo che il conduttore diabbia affermato in conferenza stampa che la televisione deve “spiegare aiche esiste un uomo che ama un uomo e una donna che ama una donna e che questo è normale”. Gli italiani non pagano il canone perché la Rai indottrini i propri figli su temi sessuali e sensibili! Chiediamo alla Rai di interrompere immediatamente questo abuso e al Governo e al Parlamento di impedire che il servizio pubblico finanziato ...

... le dichiarazionifemminismo (10 punti) ecomunità Lgbtq+ (10 punti); e l'ombelico in vista ... Siete pronti anche quest'anno a fanta guardareFOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua ...Dopo di che ci sono ragionie contro, quello che proprio non poteva succedere è quello". Leggi Anche2023, Chiara Ferragni netta: 'Sui testi di Fedez risponde lui, è qui. Non sono qui a ...

Sanremo, Pro Vita contro il Festival: “Fiera del gender e della ... Affaritaliani.it

Sanremo. La denuncia di Pro Vita & Famiglia: «Festival gender a ... korazym.org

Sanremo. Pro Vita Famiglia: Festival gender a spese degli italiani ... Padova News

Sanremo. Pro Vita Famiglia: Amadeus e Rai lascino in pace i bambini Adnkronos

Zelensky a Sanremo: pro e contro di un dibattito surreale (e anche ... Strisciarossa

"Pulivo i vetri in via Palmiro Togliatti, a Roma. Aspettavo l’uscita del mio primo disco, che mi stravolse la vita" ...È gravissimo che il conduttore di Sanremo abbia affermato in conferenza stampa che la ... Così Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia Onlus.-Ufficio Stampa Pro Vita e Famiglia Onlust.: ...