Sanremo | Lda | “Ho superato la fase del ‘figlio di’ | fiero di aver scavalcato questa barriera”

(Di martedì 7 febbraio 2023) (Adnkronos) – Vent’anni ancora da compiere, un cognome pesante ma un grande talento. Lda, nome d’arte di Luca D’Alessio, sarà fra i grandi protagonisti della 73° edizione del Festival dicon la ballad romantica ‘Se poi domani’. Ne parla oggi in un’intervista sul quotidiano La Ragione. “‘Se poi domani’ è una di quelle canzoni scritte perché la sera prima ti giravano tante cose nel cervello, perché la notte sei tormentato. L’ho scritta di getto, è nata nel giro di mezz’ora, lo giuro”, rivela a La Ragione ridendo Lda, che domani esordirà sul palco del Teatro Ariston. Una ‘prima’ che rappresenta un giusto riconoscimento: “Arrivo da una crescita incredibile, con passi da gigante fatti in pochissimo tempo. L’emozione è tanta; più esattamente si tratta di ansia, però sonodi quanto ho fatto finora”. Essere figlio di Gigi D’Alessio e ...

... Will, Modà, Sethu, Articolo 31, Lazza, Giorgia, Colapesce Dimartino, Shari, Madame, Levante, Tananai, Rosa Chemical,, Paola e Chiara. Nella prima serata del Festival di, domani, subito ...In collegamento dalla nave Costa Crociere, ormeggiata al largo di, il rapper Salmo canterà ... Lazza, Giorgia, Colapesce Dimartino, Shari, Madame, Levante, Tananai, Rosa Chemical,e Paola e ...

Luca D’Alessio, in arte Lda, a Sanremo 2023: alla ricerca della via musicale come papà Gigi la Repubblica

Lda, da 'Amici' a Sanremo: "Un sogno che diventa realtà" la Repubblica

LDA, chi è il cantante a Sanremo 2023 figlio di Gigi D'Alessio Elle

LDA e il suo debutto a Sanremo: “Diranno sempre che sono un figlio di..” AGI - Agenzia Italia

LDA canta Se poi domani a Sanremo 2023: testo della canzone e significato SuperGuidaTV

Sfilata degli artisti in gara a Sanremo 2023 davanti al teatro Ariston: per l'occasione è stato srotolato un green carpet in erba vera di 300 metri ...A dirigere LDA sul palco del Teatro Ariston ... alla carriera per i 70 anni di musica giovedì 9 febbraio sarà Peppino Di Capri che al Festival di Sanremo è di casa avendoci partecipato ben 15 volte ...