Sanremo | la tv e un magistrato fantastico nel paese dell’ipocrisia

(Di martedì 7 febbraio 2023) Al direttore - Avete mai condiviso le vostre cartelle cliniche via WhatsApp? Avete mai inviato i vostri documenti a una controparte via e-mail? Non imbrogliate, certo che l’avete fatto! Eppure sappiamo che WhatsApp è sotto scrutinio per questioni di privacy e sappiamo che le e-mail sono memorizzate in chiaro e passano attraverso vari soggetti privati. Il fatto è che l’usabilità prevale nelle abitudini delle persone. Nella Ue ci sono ora tre livelli di sicurezza (garanzia) per i servizi digitali (regolamento eIDAS): basso, sostanziale e alto. Il Parlamento europeo sta per votare per eliminare il livello “sostanziale” e lasciare solo quello “alto”. Supponiamo di avere la tecnologia per fare il test del Dna a casa. Richiederemmo il test del Dna per accertare l’identità delle persone che firmano una lettera al nostro fondo pensione? Ovviamente no. C’è un punto di equilibrio che va ...