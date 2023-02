I conduttori in posa per i social Foto di gruppo con un protagonista speciale tra i conduttori di. Chiara Ferragni posta ilsu Instagram 21:01 Benigni. "Il quarto mandato ad Amadeus è ...... un autentico privilegio, come poter dire 'benvenuti alla 73° edizione del Festival di''. ... Nel frattempo Chiara Ferragni posta su Instagram ilcon Mattarella.

Il selfie di Chiara Ferragni con il presidente Mattarella - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

Sanremo 2023, il selfie di Chiara Ferragni con Sergio Mattarella prima di salire sul palco dell'Ariston ilmessaggero.it

Sanremo 2023, il selfie di Chiara Ferragni insieme a Sergio Mattarella nei camerini: “Che onore… Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, Chiara Ferragni e il selfie con Mattarella Adnkronos

Sanremo: il selfie di Chiara Ferragni con Mattarella e Amadeus Gazzetta del Sud

“Che onore Presidente”. Poche semplici parole che fanno da corredo al selfie appena pubblicato dall’imprenditrice Chiara Ferragni insieme al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Con gilet n ...La scaletta e il racconto della prima serata di Sanremo in diretta Arrivati a Sanremo per le prove, Mahmood e Blanco sono stati «assaliti» dalle fan per un selfie e dai giornalisti per qualche ...