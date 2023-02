Sanremo | il Presidente e Benigni

(Di martedì 7 febbraio 2023) A poche ore dal debutto della settantatresima edizione, svelate le ultime mosse dell’organizzazione con l’annuncio della presenza in sala deldella Repubblica Sergio Mattarella e sul palco dell’ultimo ospite, L'articolo proviene da il manifesto.

...Amadeus ha fatto 'l'annuncio degli annunci' durante la conferenza stampa di presentazione della puntata d'esordio del 73mo festival di. "Sono emozionato ma soprattutto grato al..., con lo 'stop and go' all'intervento delucraino Zelenskly, 'lo possiamo dire che è successo il peggio che poteva succedere Io non ero favorevole al fatto che parlasse, e sono ...

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non parteciperà al Festival di Sanremo con un intervento video, ma manderà un testo che sarà letto da Amadeus Il Post

Zelensky, Sanremo e il mistero delle interferenze politiche sul video diventato lettera Corriere della Sera

Zelensky (non) a Sanremo. Perché la Rai stecca e Salvini canta vittoria Formiche.net

Sanremo 2023, il presidente Mattarella alla serata inaugurale: è una storica prima volta StrettoWeb

SANREMO (ITALPRESS) – “Ho il piacere e l’onore di annunciarvi che questa sera per la prima volta nella storia del Festival di Sanremo sarà presente in sala il Presidente della Repubblica Sergio Mattar ...Sanremo – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella seduto in prima fila, Roberto Benigni sul palco e Gianni Morandi a cantare l’inno di Mameli. Il festival di Sanremo aprirà così questa sera, ...