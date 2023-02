Sanremo | Giorgia | ' sono qui grazie alla capacità persuasiva di Amadeus' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 febbraio 2023) Roma, 7 feb.(Adnkronos) - Tra i motivi per tornare a Sanremo "ha prevalso ladi, che è notevole. Non sapevo nulla del cast. Ho iniziato dicendo 'non me la sento, non mi ci vedo, l'ho fatto..' ma lui mi ha fatto riflettere su cose a cui non avevo pensato". Lo spiega, raccontando i motivi che l'hanno spinta dopo 22 anni a tornare in gara al festival con il brano 'Parole dette male'. "Mi ha fatto riflettere sul fatto che fosse un atto di vicinanza verso il pubblico, il famoso 'rimettersi in gioco', e anche se io non ho mai smesso di giocare questo palco ha in sé un pezzo della mia vita, ionata qua". L'artista romana fa un cenno all'ultimo periodo e alle riflessioni che ha fatto e che l'hanno condotta di nuovo sul palco dell'Ariston. "A 50 anni, dopo gli anni che ...