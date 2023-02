Sanremo | Franco Fussi | il ‘mago’ della voce degli artisti | “Le corde vocali sono ok | lo show può iniziare”

(Di martedì 7 febbraio 2023) E’ il giorno dell’inizio di2023, la 73esima edizione del festivalcanzone italiana in programma al Teatro Ariston difino all’11 febbraio. Tutto è pronto per la prima serata (in onda su Raiuno dalle 20,35) e così nella giornata odierna dietro le quinte si sistemano gli ultimi preparativi e soprattutto si scaldano le voci dei cantanti che saranno sul palco dell’Ariston. Non bisogna mai dimenticare, infatti, che al di là di paillettes e lustrini, al centro di tutto c’è pur sempre la canzone italiana. Così anche quest’anno, a prendersi cura delle ugolein gara c’è un signore, forse sconosciuto ai più, ma che è una vera e propria celebrità nel mondomusica e del bel canto: il professor, ...

