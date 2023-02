Sanremo | Chiara Ferragni | il selfie con Mattarella e il messaggio per le donne

Ecco cosa hanno indossato i presentatori, la co - conduttriceFerragni e i primi quattordici cantanti in gara a cura di Vittoria RomagnuoloEntra in scena alle 21.33, in perfetto orario secondo la scaletta: abito lungo nero scollato, una lunga stola bianca con su scritto "Sentiti libera".Ferragni debutta adando le spalle al pubblico per mostrare la scritta, in cima alla scala che di lì a pochi istanti scenderà con grande disinvoltura per raggiungere Amadeus e Gianni ...

Chiara Ferragni, tutti gli abiti indossati durante la prima serata di Sanremo 2023 Sky Tg24

Sanremo 2023, pagelle look prima serata: Chiara Ferragni, capelli corti e la stola con messaggio Pensati liber ilmessaggero.it

Villa Dendi: la casa dei Ferragnez a Sanremo Elle Decor

Chiara Ferragni a Sanremo: il racconto del festival nelle storie social la Repubblica

Chiara Ferragni, il primo look a Sanremo 2023 (FOTO) Harper's Bazaar Italia

È iniziato il Festival di Sanremo 2023, è l'evento di spettacolo più atteso dell'anno. Amadeus in conduzione con Gianni Morandi e sul palco diverse conduttrici. La prima è Chiara Ferragni. La nota ...Da Anna Oxa a Chiara Ferragni ed Elena Sofia Ricci: scopri tutti look e i vestiti da sogno delle star nella prima serata di Sanremo 2023.