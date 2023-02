Sanremo | Calenda | “Su Zelensky figuraccia della Rai | pessimo servizio a Kiev”

(Di martedì 7 febbraio 2023) “Possiamo dire che aè successo il peggio che poteva succedere? Io non ero favorevole al fatto cheparlasse ae sono perfettamente consapevole delle ragioni a favore. Il fatto cioè che comunque aveva già parlato agli Oscar, ai Globe, quello che vi pare. Però penso anche che la guerra ha una sua gravitas, una sua drammaticità, serietà, che non si presta ad essere inquadrata tra una canzonetta e un’altra. Dopo di che ci sono ragioni pro e contro, quello che proprio non poteva succedere è quello”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Rispondi al sondaggio di Money.it: è giusto l'intervento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Sanremo con un suo testo scritto che sarà letto da Amadeus