(Di martedì 7 febbraio 2023) La 73esima edizione del Festival dinon è ancora iniziata (il via oggi 7 febbraio alle 20,35 su Raiuno) e già infiammano le polemiche. A poche ore dalla prima attesissima serata,peace si è scagliata senza mezzi terminiglidella manifestazione. L’accusa è la stessa dello scorso anno:. Al centro dell’attacco laizzazione dell’evento da parte di Eni Plenitude, società italiana interamentellata dal cane a sei zampe, colosso internazionale del petrolio e del gas. Amadeus è il conduttore del 73esimo festival diNell’opinione dipeace, quella di Eni non è altro che una presa in giro ai danni delle italiane e degli italiani. L’ennesimo “bollino ...

Da notare che la notizia arriva dopo lasuscitata dal quotidiano svizzero Neue Zürcher ... Dove finirà Zelenskyj' Vuoi vedere che hanno invitato Zelensky apensando di ospitare una ......arriva unadi polemiche, adesso non è un video ma una lettera; Mosca che si fa beffe del Festival e una cosa seria come la guerra diventa una mezza pagliacciata Cosa sta succedendo a"...

Sanremo, bufera greenwashing: lo sponsor è green solo in pubblicità, Greenpeace contro gli organizzatori - Luce Luce

Sanremo 2023: Madame dopo la bufera Vanity Fair Italia

Sanremo 2023 | Madame dopo la bufera Zazoom Blog

"Basta propaganda gender a Sanremo". È bufera su Rosa Chemical ilGiornale.it

Sanremo e il disastro sul video di Zelensky, un passo indietro che ... Fanpage.it

Sereno in mezzo alla bufera. Impassibile mentre tutto intorno a lui si agita. Amadeus si conferma il vero marziano del Festival. Anche ...Il deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente del Copasir Giovanni Donzelli, da giorni nella bufera per aver raccontato in aula ... Arcigay Il Cassero in occasione della settimana di Sanremo. Il ...