Sanremo al via | subito panico in Rai | saltano i dati dello share? Bomba in diretta

(Di martedì 7 febbraio 2023) Clamoroso al via di2023. Lo, ragione "principe" del Festival, domani - mercoledì 8 febbraio - potrebbe arrivare tardi. O peggio non arrivare. Gli ascolti della prima serata del Festival diinfatti potrebbero essere a rischio a causa di uno sciopero annunciato dai lavoratori della Nielsen, l'azienda che fornisce iAuditel. L'agitazione sarebbe stata indetta a causa della decisione della società di ridurre il personale operando 40 esuberi. Lo sciopero dovrebbe iniziare alle 22 di oggi per concludersi alla stessa ora di domani. Lo stato di agitazione dei lavoratori potrebbe comportare un ritardo nella diffusione dei. A meno di ulteriori, e ancor più brutte sorprese. Per Amadeus, è una sfida con sé stesso: alla quarta edizione da conduttore e direttore artistico, ...

Alla 73esima edizione del Festival die noi di Open , il giornale online fondato da Enrico Mentana, quest'anno la seguiamo in trasferta al Doppio Malto di Milano San Babila dove abbiamo ......prima volta un presidente della Repubblica presente al Festival della canzone italiana Si affaccia dal balconcino laterale dell'Ariston Sergio Mattarella primo presidente della Repubblica a. ...

Sanremo: si comincia. All'Ariston anche Mattarella e Benigni - La diretta della prima serata - La diretta della prima serata RaiNews

Festival di Sanremo al via: il programma e gli ospiti di stasera Liguria Today

Sanremo, stasera al via il Festival - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

SANREMO: AL VIA UN ALTRO FESTIVAL, DOVREBBE ... GLI STATI GENERALI

Sanremo 2023, è il giorno del via. Fan in giro per la città fin dal mattino Il Secolo XIX

Amadeus e Gianni Morandi conducono la prima serata di Sanremo 2023: al via la 73esima edizione del festival dedicato alla musica italiana.Sanremo, via alla prima serata del Festival. Dopo un'attesa lunghissima, è arrivato il momento tanto attesa: questa sera su Rai 1 andrà in onda la 73esima edizione del Festival ...