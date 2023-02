Sanremo al via | luci accese sul palco | si comincia…

Leggi su 361magazine

(Di martedì 7 febbraio 2023) Al via la prima serata di: l’inizio della 73esima edizione del Festival della canzone italiana Si accendono lesuldi questa 73esima edizione del Festival della canzone italiana, si apre il sipario: ha inizio la gara, ma prima, l’ingresso dalle scale di Amadeus e Gianni Morandi che aprono la serata con un abbraccio. Si alza un coro dalla platea: “bravi!” Ci sono emozioni sempre diverse, difficili da descrivere, come quello di poter dire benvenuti alla 73esima edizione del festival di”. Apre così il direttore artistico del festival, Amadeus, e subito la battuta di Gianni Morandi. Poi un minuto di silenzio per le vittime del terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria. “Oggi come ho annunciato in conferenza stampa, ho l’onore di annunciare la presenza in sala del presidente della Repubblica ...