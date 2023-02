Sanremo 2023 | Roberto Benigni celebra la Costituzione davanti a Mattarella

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 7 febbraio 2023)è stato protagonista di un monologo in cui ha reso omaggio allaItaliana in apertura al Festival diIn apertura al Festival diprotagonista di un monologo in cui ha parlato dellasoffermandosi sul valore delle arti e della musica e la tutela che il documento che compie 75 anni offre a chi ne fa un mestiere. «Ogni parola dellaè rivoluzionaria ed evocativa. Per guardare al passato bisogna tenere il passato presente. La libertà dietro l’angolo non c’è in questo momento, gli oppositori sono incarcerati. L’articolo 21 sancisce che ognuno è libero di esprimere il proprio pensiero. I padri costituenti ci hanno ...