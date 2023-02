Sanremo 2023 | Quanto è stata pagata Chiara Ferragni per la co-conduzione del Festival?

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 7 febbraio 2023)è la prima co-conduttrice deldi, che debutta oggi. Masarebbe25mila euro per la prima serata all’Ariston, come le altre co-conduttrici Francesca Fagnani, Paola Egonu eFrancini. Ma per la finale di sabato saràil doppio. QuiFinanza.it spiega però che alcuni rumor vorrebbero un cachet di 100mila euro per la. La moglie di Fedez èal centro di una lunga polemica proprio per i guadagni al. Questo perchéha dito che l’intera somma ricevuta verrà donata in ...