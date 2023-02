Sanremo 2023 | prima serata – Marco Mengoni in vetta alla classifica | ultima Anna Oxa | Amadeus apre il suo profilo Instagram

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 7 febbraio 2023) Morandi, Ferragni e(Agi per Rai) Inizia ufficialmente il Festival die qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging delladel martedì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco del Teatro Ariston e dintorni.: la diretta minuto per minuto della20.45: Prende ufficialmente il via la 73esima edizione di. Il palco dell’Ariston si illumina e sicon l’orchestra in sottofondo.e Gianni Morandi fanno il loro ingresso e salutano il pubblico. Dopo i dovuti convenevoli,chiede di fare qualche attimo di silenzio per il terremoto che ha colpito ...