Sanremo 2023 | Leo Gassman e il gossip hot sulle sue “virtù meno apparenti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 febbraio 2023) Dopo il debutto nel 2020, anno in cui ha vinto la categoria ‘Nuove Proposte’, Leotorna al Festival dicon Terzo Cuore. Negli anni passati, però, si è parlato molto di lui e di una sua dote ‘particolare’. Qualche anno fa è stato Dagospia a lanciare l’indiscrezione riguardo alle “del giovane cantante”. Così il giovane figlio d’arte ha subito conquistato molti titoli di giornali proprio su questa sua presunta dote messa ancora di più in risalto dai vari look sfoggiati e postati sul profilo Instagram. Non si sa se sia una leggenda o la verità, fatto sta che Leonon ha mai rilasciato commenti in merito. Ha preferito piuttosto parlare del suo brano in gara, Terzo Cuore, definendosi pronto per questa nuova avventura che lo ...