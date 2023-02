Sanremo 2023 | la scaletta della prima serata del Festival

Leggi su gqitalia

(Di martedì 7 febbraio 2023) Si accendono le luci deldi, che comincia la gara (e lo show) in diretta dal Teatro Ariston con ladi martedì 7 febbraio., conduttori e ospiti Per la quarta volta, Amadeus è il padrone di casa (conduttore e direttore artistico) del, ma non da solo: è infatti affiancato da Gianni Morandi, che sarà presente per tutte le serate.Il cantante torna dopo un anno al, ancora forte del successo di quello precedente (2022), quando ha gareggiato con il brano Apri tutte le porte guadagnando il terzo posto. «Per me è una festa tornarci – ha dichiarato in conferenza stampa – Negli ultimi anni il palcoscenico del...