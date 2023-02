Sanremo 2023 | la scaletta della prima serata del Festival | l’ordine di uscita di cantanti e ospiti

Leggi su tpi

(Di martedì 7 febbraio 2023) Qual è ladeldi, in programma oggi – 7 febbraio – alle ore 20,40 su Rai 1? Stasera ascolteremo 14 delle 28 canzoni in gara (domani la seconda parte). Gli artisti si esibiranno, come da tradizione e regolamento, sul palco del teatro Ariston con l’orchestra del. Al fianco di Amadeus, ancora una volta conduttore e direttore artistico, ci saranno Gianni Morandi e Chiara Ferragni. Ma vediamo insieme ladeldi. LaDurante ladi oggi deldi ...