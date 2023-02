Sanremo 2023 | la scaletta della prima serata

Blanco distrugge tutto sul palco di, parla Amadeus La prima serata della 73esima edizione del Festival diè stata ricca di emozioni e di colpi di scena. A grande sorpresa di ...'CI VEDIAMO A!' È stata la stessa Egonu a rivelare la sua partecipazione al Festival durante il TG1 e attraverso il suo account Instagram : 'Ciao ragazzi - il messaggio della 24enne di ...

Chiara Ferragni, ogni abito un messaggio: il manifesto, senza vergogna, contro l'odio La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, la furia di Blanco che non sente la voce e devasta il palco: i fischi del pubblico RaiNews

Sanremo 2023 – Grazie ai Coma Cose per il bacio sulla bocca da 10 punti al Fanta, le paillettes dei… Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, le pagelle della prima serata - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

Pagelle Sanremo 2023 prima serata: i voti a canzoni, cantanti e ospiti Corriere della Sera

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Quest’anno ricorre il 75esimo anniversario della Costituzione di cui lei è il nostro amato garante”. E come dice Don Chisciotte dove c’è la musica non ci può essere nulla di cattivo”. Sanremo ci ha av ...