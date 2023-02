Sanremo 2023 | la prima serata | commenti a caldo

(Di martedì 7 febbraio 2023) Alle 20.40, su RaiUno, ladella 73^ edizione del Festival dicondotta da Amadeus. Con lui sul palco Gianni Morandi e Chiara Ferragni. Si esibiranno sul palco i primi 14 Big in gara. In ordine di uscita vedremo Anna Oxa, gIANMARIA, Mr. Rain, Marco Mengoni, Ariete, Ultimo, Coma Cose, Elodie, Leo Gassman, i Cugini di Campagna, Gianluca Grignani, Olly, Colla Zio e Mara Sattei. Tra i super ospiti dellai Pooh e Mahmood e Blanco che eseguiranno Brividi, la canzone che ha trionfato lo scorso anno all’Ariston. Presente anche Elena Sofia Ricci per promuovere la serie tv Fiori sopra l’inferno. A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

