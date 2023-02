Sanremo 2023 | la lezione di Benigni sulla Costituzione

(Di martedì 7 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Lei è al secondo mandato, Amadeus è al quarto e ha già prenotato il quinto, è costituzionale? Presidente bisogna fermarlo”. Così Robertoha scherzato dal palco del Teatro Ariston rivolgendosi al presidente Sergio Mattarella. “Bisogna fermarlo, è dittatura. Ma gli perdoniamo tutto perché è davvero una persona straordinaria e un grande direttore artistico. Il fatto che sia riuscito ad avere per la prima volta il presidente della Repubblica alo dimostra”, ha aggiunto. Poi ha scherzatodurata del festival: “Presidente, ma l’hanno avvisata di quanto dura il Festival? Alle due di notte siamo a metà”. Poi, dopo lo sketch e aver tessuto le lodi del lavoro dei padri e delle madri costituenti,cita l’articolo 11 della Carta costituzionale: “Nella nostra...

Gianmaria è stato il secondo cantante in gara ad esibirsi alla prima serata del Festival di Sanremo. Reduce da Sanremo Giovani, ha presentato sul palco dell'Ariston la canzone "Mostro". Al termine dell'esibizione ha dato il cinque a Gianni Morandi, conduttore della 73esima edizione. Nella prima serata del Festival di Sanremo si esibiscono 14 dei 28 cantanti in gara: le canzoni vengono votate dai giornalisti: sono accreditate 150 testate. Per ogni performance/canzone i giornalisti devono esprimere un voto da 1...

Nella serata del suo esordio sul palco di Sanremo, gIANMARIA ha lanciato un messaggio legato a un fenomeno che si allarga sempre più. Il bullismo è un mostro che, come canta gIANMARIA nel suo brano... Come detto dallo stesso Amadeus la partecipazione del capo dello Stato, Sergio Mattarella, al Festival di Sanremo non ha precedenti...