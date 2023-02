Sanremo 2023 | la diretta della prima serata | Gianni Morandi canta l’inno di Mameli | Sergio Mattarella in prima fila all’Ariston

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 febbraio 2023) Si alza il sipario su. La scaletta, come era facile immaginare, è davvero piena. Non solo i primi 14 artisti in gara, ma anche tanti ospiti, alcuni davvero d’eccezione, come il PresidenteRepubblicain, e Roberto Benigni con una “lezione” sui 75 anniCostituzione italiana. Accanto ad Amadeus,, atteso con una performance d’apertura sulle note delNazionale. LA CRONACAMINUTO PER MINUTO L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.