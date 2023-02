Sanremo 2023 | la conferenza stampa della prima serata del Festival in diretta Stasera Mattarella e Benigni Coletta dà il benvenuto all’”artista” Chiara Ferragni | Mattarella all’Ariston

è ovunque. In piazza (un palco enorme), per strada (glass in giro come funghi), al Casinò, nei lidi, nei locali,è già piena. Gente all'Ariston, gente sotto gli hotel, gente in giro, ...Una scelta che ha sorpreso i numerosissimi fan del cantante, che speravano di vederlo ainsieme ad Aka7even : Leggi anche I cantanti della prima e della seconda serata diLuca D'...

Sanremo 2023, Rosa Chemical risponde alla deputata di FdI: “Ecco cosa auguro a chi non mi vuole” Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, un festival 'open' - La diretta della conferenza stampa - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

Sanremo 2023, dall’interista Amadeus al romanista Ultimo. Ecco per chi tifano i protagonisti Corriere dello Sport

Sanremo 2023, Lorella Cuccarini a Olly: “Ecco come si fa il mio balletto” Il Fatto Quotidiano

La scaletta e le canzoni della prima serata di Sanremo 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

Amadeus annuncia la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Festival: è la prima volta nella storia.Mattarella all'Ariston per la prima puntata del Festival di Sanremo: l'annuncio di Amadeus in conferenza stampa.